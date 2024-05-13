Beypazarı'nda elektrik kesintisi olacak

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması sebebiyle 14 Mayıs 2024 salı günü, 9.30 ile 17.00 saatleri arasında ilçenin en büyük mahallelerinden Hacıkara ile Ayvaşık Mahallelerinin bir bölümüne enerji verilemeyecek.
Açıklamada 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü ise sabah 9.30 ile 17.00 saatleri arasında ise taşra mahallelerden Acısı ve Yoğunpelit Mahallelerine enerji verilemeyeceği duyuruldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.