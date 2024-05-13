Süleyman Saim Tekcan sergisi açılıyor

Tam Finans, Tam Finans | Sanat markası ile çağdaş Türk sanatının ve özgün baskı tekniğinin önde gelen isimlerinden Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'Doludizgin' isimli sergisiyle sanatseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sergide, sanat hayatında ön plana çıkardığı at figürünü geleneksel değerlerle ve modern sanat anlayışıyla harmanlayıp yoğuran Tekcan'ın birbirinden özel tablolarına ve heykelleri yer alacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı, “Özgürlüğün, gücün ve zarafetin simgesi atların dört yöne doludizgin yolculuğunu, yelelerinin içinizi okşayan esintisini, gelecek nesillere yol haritası olacak izlerini, kulağınıza fısıldadığı tarihi, gelenekselden moderne, geçmişten bugüne özümseyerek harmanlayan Süleyman Saim Tekcan'ın paletinden renklerle izleyebiliyoruz. Sanatçı yılların birikimini tuvale parmak izleriyle kodlayarak, kendiliğini, değerlerini ve bilincini estetik çizgisinden ödün vermeksizin yansıtıyor" dedi.

16 Mayıs Perşembe günü saat 17:00'de açılışı yapılacak sergi 13 Haziran'a kadar hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tam Finans'ta ziyaret edilebilir.