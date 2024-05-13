Sefo’nun İmparator’u Zirvede

En çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık’ın “Lan” adlı şarkısı geçen ay olduğu gibi birinci sırada yer aldı. Yerli sanatçılar kategorisinde, pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında ise Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği “Serdar Ortaç Şarkıları Vol.1” isimli albüm, Muud listelerinin en tepesindeki yerini korudu. Nisan ayının en iyi çıkış yapanları arasında ise Sefo zirvenin sahibi oldu.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Zeynep Bastık yine zirvede

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, parçası “Lan” ile yine bu ay da en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Ayın en çok dinlenen yerli sanatçısı ise Semicenk oldu. Nisan ayında en çok dinlenen albüm ise pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın şarkılarının yer aldığı “Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1” isimli albümü oldu.

Ayın En İyi Çıkış Yapanları

Muud’da nisan ayının en iyi çıkış yapanları listesinde Sefo, “İmparator” adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sefo’nun ardından Allame’nin “Ölüm” isimli albümü ile geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden sevilen rapçi Beta Berk Bayındır’ın birçok ünlü isimle düet olarak yayınlanan “Anka” isimli albümü ayın en iyi çıkış yapanları listesinde yer alıyor. Normani ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.

Taylor Swift yabancı listelerin birincisi

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. 14 Grammy ödüllü sanatçının “The Tortured Poets Department: The Anthology” albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.