- Spor

Gençlerbirliği Soma'yı andı

Gençlerbirliği Spor Kulübü, X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Gençlerbirliği Soma'yı andı mask

Gençlerbirliği Spor Kulübü 2014 yılında gerçekleşen Soma maden Faciasının 10. yılını unutmadı.

Paylaşımda; 10 yıl önce #Soma’da yaşanılan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. sözlerini kullandı.

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13 May 2024 - 12:54 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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