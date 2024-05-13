Engelli maaşları artacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Engelli Vatandaşlar Birim Başkanı Davut Konakçı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Konakçı açıklamasında, “Engelli ve bakım maaşlarının düşük olması ve bu maaşların tespitinde aile gelirinin ölçü olarak kullanılması sonucunda birçok ağır engelli vatandaşlarımızın kendisinin ve beraber yaşadığı aile fertlerinden birinin üzerine kayıtlı araç veya herhangi bir gayrimenkul olması veyahut da geliri olması durumunda maaşlarının kesilmesi birkaç yıldır yapılan bir uygulamadır. Devletimiz burada açlık sınırının 17 bin 725 lira olduğu bir ortamda zaten açlık sınırının 4/1 ve 7/1 oranında verdiği maaşı da keserek engelliye ‘sadece karnını doyur, sana fazlası yasak’ demektedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde yaşlı bir babanın, 50 yaşındaki engelli kızını öldürerek kendisinin de intihar ettiği basına yansımıştır. İnsanımızı bu şekilde çaresizliğe sürüklerken 3 yerden 5 yerden maaş olan bürokratların, aylık 1,5 milyon ve civarında maaş alan genel müdürlerin her gün konforu artırılmakta, yeni kazanç kapıları sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın en azından normal bir yaşantıya sahip olmaları için engelli maaşları ve bakım aylıkları en az asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart seçiminde kazandıkları 63 belediyede engellilerle ilgili yapacakları hizmetlere de yer veren Konakçı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediyelerimiz tarafından engellilere yönelik olarak yapılacak olan hizmetlerde, belediyelerimizde çalışan ve engellileri temsil eden meclis üyesi veya dernek üyelerinden danışmanlık hizmeti alınacak ve hizmetler engelliler için en iyi seviyeye çıkarılacaktır. Mevcut trafik ışıkları ve toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemleri olacak, mevcut parklar ve bahçeler engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde düzenlenecek, tüm kamu binalarında erişilebilirlik tedbirleri alınacak ve engelsiz ulaşım araçları temin edilecek, kaldırım ve yaya geçitleri engellilere uygun hale getirilecek ve kamu hizmetlerine dair tüm web siteleri engellilerin kolay kullanımına uygun hale getirilecektir. Spor yapmak isteyen engelli vatandaşlarımız için belediyelerimiz tarafından her türlü malzeme temini ve spor alanları oluşturularak, belediyemiz sponsorluğunda engelli spor kulüpleri kurulacak, engelli vatandaşlarımızın rehabilitelerini sağlayacak belediye rehabilitasyon merkezleri ve rehabilite alanları oluşturulacaktır. İktidara geldiğimizde engelli istihdamındaki oran değişikliğini yaparken; 81 ilde 181 fabrika yatırımı projelerimiz ile birlikte çalışanlarının yüzde 90’ını engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu, bilhassa engelli vatandaşlarımızın engeline binaen kullanacakları aparat ve malzemelerin üretimini yapacak fabrikalar kurarak engelli vatandaşlarımızın iş, istihdam problemini ortadan kaldırmak ve aynı zamanda ihracat ürünleri üretimi ile ekonomiye katkı sağlamalarına imkân tanıyacağız. Bu projeleri gerçekleştirmeye muktedir olan tek iktidarın milli görüş iktidarı olacağı ortadadır. Yeniden Partisi olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik olan projelerimizi, mevcut hükümetin talebi halinde kendilerine sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Yılın 6 günü değil 365 günü engelli vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bu vesile ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle tüm engelli vatandaşlarımızın haftalarını kutlar, sağlık ve afiyetler temenni ederim. Engelsiz bir Türkiye’ye kavuşmak ümidiyle.”