Motosiklet sürücüsüne 35 bin lira ceza

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; Avrasya Tüneli'nde tek teker üzerinde tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü S.F.B, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda 34 HIT 914 plakalı araç sürücü S.F.B’ya sürücüye belgesi geçici olarak iptal olduğu halde araç kullanmak maddesinden 12 bin 977 TL, Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak maddesinden bin 506 TL, Tescilli aracı plakasız kullanmak maddesinden 10 bin 917 TL, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin emniyet şeridi ve banketleri kullanmaları maddesinden 6 bin 439 TL, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamaktan 690 TL, Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması maddesinden bin 506 TL, Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak maddesinden 690 TL, Öndeki aracı yakın takipten 690 TL olmak üzere toplamda 35 bin 415 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi geriye dönük 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını 2 kez aşımından dolayı 4 ay süre ile geçici olarak geri alınarak 34 HIT 914 plakalı motosiklet trafikten men edildi. Motosiklet sürücü S.F.B, adli işlemler yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.