İmamoğlu’ndan Yüksel’e tebrik ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e tebrik ziyaretinde bulundu. Yüksel’in makam odasında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, “Gökhan Başkanımıza, bütün ekip arkadaşlarına, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve bürokraside bulunan bütün arkadaşlarımıza, geçtiğimiz 5 yıla oranla çok daha güçlü işler yapılan, başarılı adımlar atılan bir dönem olmasını diliyorum. Her dönem, bir önceki döneme yarışmalı. Bu kapsamda, geçtiğimiz 5 yılda yine özenle tespit ettiğimiz Kartal'ın bir kısım kronik sorunlarına değerli başkanımız Gökhan Yüksel ve arkadaşlarıyla birlikte, İBB, uyum içerisinde, güzel işlere imza attı. Bu dönemde de hem tespitimizin vermiş olduğu avantajla hem de birlikte ortaya koyduğumuz uyumlu çalışmanın motivasyonuyla, bu döneme daha hazırız” şeklinde konuştu.

“VERİMLİ BİR SÜRECİ, BU 5 YIL İÇİN PLANLAMIŞ OLACAĞIZ”

“İnşallah verimli bir süreci, bu 5 yıl için planlamış olacağız” diyen İmamoğlu, “Zaten amacımız, 39 ilçeyi de gezip, 39 ilçeyle, bu kısa zamanda yapacağımız öncü toplantıyla hem çalışma disiplinimizi hem çalışma mekanizmamızı kurgulayıp, önümüzdeki 5 yılın stratejik planını olgunlaştırmak. Bu da inşallah temmuz ayına kadar, İBB açısından tamamlanmış olacak. Hizmetimiz bu vesileyle, sadece ilçe odaklı değil, tüm İstanbul'a birbirini izleyen, takip eden, destek veren bir mekanizmaya dönüşecek. Bu ilk toplantılarımızı çok önemsiyorum. İBB ekibimize ve emeği geçecek olan Kartal Belediye Başkanımız ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuza ışık olsun bugünkü buluşma. Haftanın ilk gününü ve sabahın ilk saatlerinin verdiği enerjiyle de değerli, genç Belediye Başkanımıza, Gökhan Yüksel'e ve ekibine üstün başarılar diliyorum. Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: “İLK 40 GÜNÜ İYİ DEĞERLENDİRDİK, İLK 100 GÜNÜ HAYAL EDİYORUZ ŞİMDİ”

İmamoğlu’na ziyareti için teşekkür eden Yüksel de “Sabahın ilk ziyareti bize. 5 yılın getirmiş olduğu, satın aldığımız ufak bir tecrübe var. Bizler, işi-gücü planlama bakımından, ilk 40 günü iyi değerlendirdik. İlk 100 günü hayal ediyoruz şimdi, içeride daha geniş sohbet etmek kaydıyla. İlk 100 güne kadar kafamızdaki işlerin bürokrasisini çözmüş, hayata geçireceğimiz takvimleri belirlemiş olacağız. Bu dönemde, geçtiğimiz dönem hayatta geçiremediğimiz birkaç iş var, birkaç önemli proje var. Kartal’ın hem bilinirliğini hem de cazibe noktasında cazibesini arttırdık. Kendi taleplerini, kendi isteklerini Kartal’ın içerisinde çözebilecek bir-iki yatırımla değer katmayı planlıyoruz. Bugün de biraz detayları size açacağız” dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Yüksel, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Kartal’ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.