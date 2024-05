"Yıllık 2 bin tarımsal Ar-Ge projesi yürütüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde '2024 Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin açılışına katıldı. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimlerini geliştirmek ve dünyayla rekabet gücünü arttırmak için son dönemde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal Ar-Ge'ye, kırsal kalkınma yatırımlarından su ve sulama yatırımlarına, birçok alanda üretimi ve üreticimizi destekledik. Yıllık 69,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla; Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. Bunların sonucunda bugün 85 milyon nüfusumuzun ve 60 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını sorunsuz karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra; 31 milyar dolar tarımsal ürün ihracatımızla ekonomimize önemli katkı sağlıyoruz. Hem ihtiyacımız olan gıdayı üretiyoruz, hem de ürettiğimiz gıdanın fazlasını ihraç ediyoruz. Ancak bu başarı bizde rehavet oluşturmamalı. Son 10 yıl içinde ülkemizin bulunduğu coğrafyada önemli değişimler oluyor. Savaşlar, pandemi, afetler, iklim değişikliği, nüfus artışı. Bu sıraladığım bütün risk faktörleri, başta tarım sektörümüz olmak üzere, tüm alanlarda ekonomimizi etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. İşte biz bu risk faktörlerini yeni normal olarak tanımlıyoruz. Uzun değil, 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar, Türkiye nüfusu da 105 milyon olacak. Bu durum gıdaya olan talebin yüzde 70 daha fazla olacağını gösteriyor. Ülkemiz gıda üretimi noktasında büyük bir potansiyele ve üretim kabiliyetine sahip. Ülkemiz tarımını geleceğe taşıyacak olan insan kaynağını yetiştirme ile bilim ve teknoloji üretme konularında üniversitelerimize büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

'POLİTİKALARIMIZDA AR-GE VE İNOVASYON KONUSUNUN AYRI YERİ VAR'

Bilim ve teknolojinin her alanda geliştiği bir çağda yaşadıklarını aktaran Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Tarımsal alanda Ar-Ge'ye ve inovasyona yapılan her yatırımın, bu ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz. Bakanlık politikalarımızda Ar-Ge ve inovasyon konusunun ayrı bir yeri var. Bugün Türkiye, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesinden biri. Tarımsal Ar-Ge anlamında; 49 araştırma enstitümüz, 300 laboratuvarımız, 2 binden fazlası akademik seviyede olmak üzere 6 bin 500 personelimiz ile ihtiyaç duyulan her alanda ülkemizin hizmetindeyiz. Güçlü tarımsal Ar-Ge alt yapımızla, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içerisinde çalışıyor, yıllık yaklaşık 2 bin Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Bu çalışmalarla üreticimizin verimli ve kaliteli ürün almasını sağlıyoruz. Araştırma kurumlarımızda; tarla bitkilerinde 1004, bahçe bitkilerinde 1041 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirdik. Ata Tohumu Projesi kapsamında, farklı türlerde 37 yerel çeşidi tescil ettik ve koruma altına aldık. Tarımsal üretimin geleceğinin teminatı olan 318 bin genetik materyali gen bankalarımızda koruyoruz. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun için kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri geliştiriyoruz. Bu bağlamda, 79 tohumluk çeşidi geliştirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk."

'HİBE DESTEKLERİNE ÖNEMLİ YENİLİKLER GETİRDİK'

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde gençlerin söz sahibi olması için genç girişimcilerine hibe destekleriyle pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Buradaki temel amacımız, kırsalda teknolojiyi ve inovasyonu üretime katarak, üretimde verimliliği sağlayan genç ve kadın çiftçi sayısını arttırmak. Çünkü artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için daha az kaynak kullanarak, daha çok üretmemiz gerekiyor. Bu kapsamda ekonomik yatırımlar ve IPARD programları ile genç ve kadın girişimcilerimizin projelerine ekstra puan ve hibe desteği veriyoruz. Bu yıl hibe desteklerimizle ilgili önemli yenilikler getirdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nda hibe desteğine esas proje limitlerini 7 milyon TL'den, 14 milyon TL'ye yükselttik. 42 ilde uyguladığımız IPARD programını da 81 ilimize yaygınlaştırdık. Yeni hayvancılık yol haritamız kapsamında; hayvancılık desteklerimizde gençlere ve kadınlara daha çok destek vereceğiz. Bunun yanı sıra; tarım ve ormancılık alanında yükseköğrenim görmüş gençlerimizin sektöre yatırım yapması için Uzman Eller Projesi'ni başlattık. Projeyle tarımsal üretime katma değer sağlayan her projeye 250 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. TARSİM, ORKÖY ve daha birçok alanda kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz" dedi.