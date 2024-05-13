- Spor

Fenerbahçe Soma maden faciasını unutmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Soma maden faciasını unutmadı mask

Fenerbahçe Spor Kulübü 2014 yılında yaşanan Soma maden faciasını unutmadı ve sosyal medya'dan paylaşım yaptı. 

Paylaşımda;

"10 yıl önce bugün, Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

# Soma, Manisa, Fenerbahçe, maden kazası, unutmadı, 2014, sosyal

13 May 2024 - 12:31 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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