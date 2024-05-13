Fenerbahçe Soma maden faciasını unutmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü 2014 yılında yaşanan Soma maden faciasını unutmadı ve sosyal medya'dan paylaşım yaptı.
Paylaşımda;
"10 yıl önce bugün, Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
10 yıl önce bugün, Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/WachMLxQt1
— Fenefenerbarbahçe SK (@Fenerbahce) May 13, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.