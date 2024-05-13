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Yıkılan bina çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıkılan bina çöktü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Dervişpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı Doğan Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, apartman bir anda çöktü. Çökmeyle, etrafı bir anda toz bulutu kaplarken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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13 May 2024 - 12:31 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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