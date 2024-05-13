Yıkılan bina çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Dervişpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı Doğan Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, apartman bir anda çöktü. Çökmeyle, etrafı bir anda toz bulutu kaplarken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.