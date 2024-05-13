- Gündem

Banka şubesine girmeye çalıştılar

Adana'da kaldırım taşıyla bir banka şubesinin camını kırıp, içeri girmeye çalışan Cenk M. (29) ile Fırat Y. (23), yakalandı. Cenk M.'nin ifadesinde, "Sigara alacak paramız kalmadı. Sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.

Banka şubesine girmeye çalıştılar mask
Banka şubesine girmeye çalıştılar
Banka şubesine girmeye çalıştılar
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Adana Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. ile Cenk M., kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurdu. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgeden ayrıldı. Şubede hasar meydana geldi. İhbarla üzerine Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.'nin 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi. Cenk M.'nin ifadesinde, "Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği bildirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cenk M. ile Fırat Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

# Adana, seyhan, Reşatbey mahallesi, ile, bir, Polis, meydana, geldi, Emniyet Müdürlüğü

13 May 2024 - 11:35 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL