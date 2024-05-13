Python’un popüler olmasının 5 nedeni

Yaklaşık 35 yıl önce Guido van Rossum’un yaratıcı dehasından doğan Python programlama dili, yazılım geliştirme, veri bilimi, yapay zekâ ve özellikle siber güvenlik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan profesyoneller için çok önemli bir araç haline geldi. Yüksek seviyeli, genel amaçlı programlama dili, kullanıcı dostu olması ve en az 8,2 milyon kişiden oluşan bir geliştirici topluluğunun yanı sıra kapsamlı bir dizi araç ve kütüphane ile ünlü hale geldi. Uzay araştırmaları, Netflix önerileri ve otonom arabaların geliştirilmesi gibi çok çeşitli uygulamalar için güçlü yönlerinden yararlanılıyor.

Python’u profesyoneller için tercih edilen dil haline getiren avantajlar

Kullanım kolaylığı ve özlülük

Python’un erişilebilirliği, basitliği ve hafif yapısı sayesindedir. Kısa öğrenme eğrisi göz önüne alındığında yeni başlayanlar bile Python’u sezgisel ve kavraması kolay buluyor. Python’un açık söz dizimi ve özlü kod yapısı, geliştirme süreçlerini kolaylaştırarak programcıların dilin incelikleriyle boğuşmak yerine problem çözmeye odaklanmalarını sağlar. Buna ek olarak, kolay okunabilirliği ekip üyeleri arasında iş birliğini kolaylaştırıyor ve üretkenliklerini artırıyor.

Çok Yönlülük

Python’un çok yönlülüğü sınır tanımaz. Çok çeşitli görevler için kapsamlı bir araç seti sunarak, siber güvenlik uzmanları için evrensel bir dil olabilir. İster güvenlik açığı değerlendirmeleri ve diğer güvenlik testleri, adli analizler, kötü amaçlı yazılım analizleri gerçekleştiriyor isterse de komut dosyaları sayesinde ağ ve bağlantı noktası taraması ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştiriyor olsun Python çeşitli güvenlik alanlarında becerisini kanıtlıyor. Uyarlanabilirliği, güvenliğe özgü görevlerin ötesine geçer ve diğer programlama dilleri ve teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Uyarlanabilirlik ve entegrasyon

Esneklik ve entegrasyon yetenekleri Python’un gücünün bir başka kaynağıdır. Veritabanları, web hizmetleri ve API’ler gibi sistem ve teknolojilerle sorunsuz bir şekilde arayüz oluşturarak birlikte çalışabilirliği ve iş birliğini geliştirir. Geliştiriciler, Python’un kapsamlı kütüphanelerinden ve çerçevelerinden yararlanarak geliştirme döngülerini hızlandırmak ve işlevselliği artırmak için önceden oluşturulmuş modüllerden yararlanabilirler. Ayrıca platformdan bağımsız olduğu için Python tüm yaygın işletim sistemlerinde çalışabilir ve Java ve C gibi diğer popüler dillerle uyumludur, bu da mevcut altyapıya entegrasyonunu sağlar ve iş operasyonlarında kesintilerin önlenmesine yardımcı olur.

Görev otomasyonu

Otomasyon, verimli siber güvenlik uygulamalarının temel taşıdır ve Python bu alanda mükemmeldir. Sağlam otomasyon yetenekleri, güvenlik ekiplerinin güvenlik açığı taraması, tehdit tespiti ve olay müdahalesi gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmasını sağlar. Kuruluşlar rutin süreçleri otomatikleştirerek operasyonel verimliliği artırabilir, insan hatasını en aza indirebilir ve genel güvenlik duruşlarını güçlendirebilirler. Ancak Python’un çok yönlülüğü güvenliğe özel otomasyonun ötesine geçerek kuruluşların kullanıcı sağlama ve sistem yapılandırma yönetimi gibi idari görevleri de kolaylıkla otomatikleştirmesini sağlar.

Kapsamlı kütüphaneler ve aktif topluluk

Python’un canlı açık kaynak ekosistemi, çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ve çeşitli ortak zorluklar için hazır çözümler sunan kapsamlı modülleri, paketleri, kütüphaneleri ve çerçeveleri ile bir kaynak hazinesi sağlar. Python’un kütüphaneleri, tehdit istihbaratı analizinden güvenlik düzenlemesi ve otomasyonuna kadar ekiplerin ve kuruluşların karmaşık güvenlik sorunlarını etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olur. Ayrıca Python’un aktif topluluğu, dünya çapındaki geliştiricilerin evrimine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak sürekli geliştirme ve destek sağlar.

Diğer taraftan, PyPI olarak bilinen resmi Python deposuna herkesin katkıda bulunabilmesi bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir. Yaygın olmasa da kötü amaçlı yazılımların meşru projeler gibi görünmesi, son ESET araştırmasının ve 2017 ve 2023‘teki diğer iki vakanın da gösterdiği gibi duyulmamış bir şey değil.