NetWork ile Yaza Şık Bir “Merhaba”

Sıcak yaz günlerinde deniz kenarında veya havuz başında serinletici bir esinti sunmayı hedefleyen koleksiyon, bikini ve mayo modelleri, keten dokulu kıyafetler, hasır çantalar ve yazlık ayakkabı çeşitleri ile dikkat çekiyor.

NetWork, yazın enerjisini ve renklerini gardırobunuza taşımaya her yaz olduğu gibi bu yaz da devam ediyor. NetWork’ün kadın koleksiyonunda yenilikçi tasarımlar ve canlı renklerden oluşan bikini ve mayo seçenekleri stilinizle de hayalinizdeki yazı geçirmenizi sağlayacak. Her stile uygun modern tasarımlar, plaj modasının öne çıkan trendlerini yansıtıyor. Örme detaylı pantolon ve trikolar, keten elbiseler, etekler, şortlar ve gömlekler ise yazın sıcak günlerinde hafifliği ile hem şıklık hem de konfor sunuyor. Plaj modasının gözde parçalarından olan hasır çantalar ve şık sandaletler ise kombinlerinizi tamamlıyor.

Erkek koleksiyonunda ise hem plajda hem de yazlık bir akşam yemeğinde, stil sahibi görünümlerin vazgeçilmezi olan keten gömlekler, şortlar ve pantolonlar, rahat kesimleri ve nefes alabilen kumaşları sayesinde yaz sıcaklarında konforu bir üst seviyeye çıkarıyor. Farklı kesimler ve renklerdeki keten gömlekler, mayolar ve t-shirtler ise plaj stilinizde mix&match özelliği ile her zevke hitap ediyor.

Stil dolu renkli bir yaz geçirmek ve NetWork’ün özel koleksiyonunu yakından incelemek için siz de seçili NetWork mağazalarına ve NetWork online adresine davetlisiniz.