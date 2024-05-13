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Trabzon'da silahlı kavga

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Engin B. (33) kavga ettiği arkadaşı Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Trabzon'da silahlı kavga mask
Trabzon'da silahlı kavga
Trabzon'da silahlı kavga
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Engin B. (33) kavga ettiği arkadaşı Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, silahlı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle merkezindeki market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile arkadaşı Engin B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin B., park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri Özgür Bıyıklı’nın başına isabet etti. Bıyıklı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bıyıklı'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Özgür Bıyıklı’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

1 kişinin yaşamanı yitirmesiyle sonuçlanan silahlı kavga anları çevredeki biryerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market önünde yaşanan arbede sonrası kavga çıktığı, çevredekilerden birinin şüpheli Engin B.’nin bacağını tutmaya çalıştığı, aracından tüfeği alan şüphelinin ateş açmasıyla kaldırımdan yola atlayan Özgür Bıyıklı’ın aniden yere düştüğü görüldü.

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13 May 2024 - 11:19 DHA Trabzon- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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