13 May 2024 - 11:07- Gündem G:

Komiser yardımcısı cinnet geçirdi

Hatay 'da görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli geldiği Ankara'daki evinde eşi ve 2 çocuğunu silahla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Komiser yardımcısı cinnet geçirdi mask
Komiser yardımcısı cinnet geçirdi
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Olay, sabah saatlerinde, Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli olarak Ankara'daki evine geldi. Öztürk, bilinmeyen nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini de vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

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13 May 2024 - 11:07 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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