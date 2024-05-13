O isim görevden alındı

Putin, Şoygu’nun yerine eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.
Kremlin’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vladimir Putin 'Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Hakkında' kararnameyi imzaladı. Sergey Kuzhugetovich Şoygu’yu Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Bu Kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” denildi.
Rus medyası, Putin’in Şoygu’nun yerine eski Başbakan Yardımcısı Belousov’u önerdiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.