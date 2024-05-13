13 May 2024 - 10:44 - Gündem

Şimşek: "Tedbirler kamu kurumlarını kapsayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bu pakette alınacak tedbirler bütün kamu kurumlarını kapsayacaktır.Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz. " diye konuştu.