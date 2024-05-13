Şimşek: "Tedbirler kamu kurumlarını kapsayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Bu pakette alınacak tedbirler bütün kamu kurumlarını kapsayacaktır. Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.
Kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralamanın yapılmaması, mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi de izne tabi olacak. Yabancı menşeili araç kullanımı belli alanlar haricinde kaldırıyoruz.
Deprem riski hariç yeni hizmet binası yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda yeni personel istihdamının 3 yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırıyoruz.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.