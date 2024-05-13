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Şimşek: "Tedbirler kamu kurumlarını kapsayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bu pakette alınacak tedbirler bütün kamu kurumlarını kapsayacaktır.Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz. " diye konuştu.

Şimşek: "Tedbirler kamu kurumlarını kapsayacak" mask

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Bu pakette alınacak tedbirler bütün kamu kurumlarını kapsayacaktır. Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.

Kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralamanın yapılmaması, mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi de izne tabi olacak. Yabancı menşeili araç kullanımı belli alanlar haricinde kaldırıyoruz.

Deprem riski hariç yeni hizmet binası yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda yeni personel istihdamının 3 yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırıyoruz.

# Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, Kaumu, Tedbir, Deprem, Destek

13 May 2024 - 10:44 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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