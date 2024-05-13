Şampiyonluk şansını derbiye taşıdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibini 18'inci dakikada Michy Batshuayi, 43’üncü dakikada Alexander Djiku ve 59’uncu dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 3-0 mağlup ederek puanını 93'e yükseltti. Lider Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından iki takım arasındaki puan farkı 6'da kaldı.

DJIKU'NUN ORTA SAHADAKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ganalı stoper Alexander Djiku'ya Kayserispor karşısında orta sahada görev verdi. İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in sakatlıkları dolayısıyla kadroda olmaması nedeniyle Fred ile beraber orta sahada forma giyen tecrübeli oyuncu, sergilediği performansla tam not aldı. Ligde bu sezon ilk kez orta sahada şans bulan Djiku, 59'uncu dakikada takımının ikinci golünü atarak sarı-lacivertli forma ile 3'üncü golünü kaydetti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Atletico Madrid'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kayserispor karşısında kaydetti. 59'uncu dakikada Sebastian Szymanski'nin yaptığı ortaya arka direkte dokunan milli oyuncu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, formasıyla 14'üncü maçında ilk gol sevincini yaşayan Söyüncü, daha önce Union Saint-Gilloise ile oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında asist yapmıştı.

BATSHUAYI, GOL SAYISINI DZEKO İLE EŞİTLEDİ

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon ligde 3'üncü kez ilk 11'de yer aldı. İsmail Kartal'ın sezon boyunca ligde Edin Dzeko'ya 11'de şans vermesi nedeniyle sonradan karşılaşmalara dahil olan ve kaydettiği gollerle Fenerbahçe'ye önemli puanlar kazandıran tecrübeli oyuncu, Kayserispor karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 12'ye, bu sezonki toplam gol sayısını ise 24'e yükseltti. 30 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşısında attığı golle Edin Dzeko'yu gol sayısında yakaladı.

BECAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Kayserispor ile oynanan maçın 45+3’üncü dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER ISLIKLANDI

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada Cengiz Ünder, sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Milli oyuncu, 82'nci dakikada yerini Leonardo Bonucci'ye bırakacağı sırada kenara gelirken sarı-lacivertli tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol kaydetti.

BÜTÜN KONSANTRASYON DERBİDE

Kayserispor karşısında hata yapmayan Fenerbahçe, 37'nci haftada pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına odaklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada mutlak kazanmak durumunda olan sarı-lacivertliler, aksi bir sonuçta şampiyonluğu rakibine kaptıracak. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.