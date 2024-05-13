- Gündem

Düğün konvoyu trafiği yavaşlattı

Üsküdar Şile yolunda ilerleyen düğün konvoyu şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Konvoyun arkasında bulunan diğer araçlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğün konvoyu trafiği yavaşlattı
Düğün konvoyu trafiği yavaşlattı
Video için play'e tıklayın

Olay dün öğle saatlerinde Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi.Düğün konvoyundaki araçlar ilerledikleri şeritlerde hız azaltarak, trafik akışını yavaşlattı. Kazaya davetiye çıkaran konvoy, uzun süre trafiğin aksamasına neden oldu.Konvoyun arkasında kalan diğer araç sürücüleri ise duruma tepki gösterdi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

# meydana, ISE, geldi

13 May 2024 - 10:18 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL