Düğün konvoyu trafiği yavaşlattı

Video için play'e tıklayın

Olay dün öğle saatlerinde Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi.Düğün konvoyundaki araçlar ilerledikleri şeritlerde hız azaltarak, trafik akışını yavaşlattı. Kazaya davetiye çıkaran konvoy, uzun süre trafiğin aksamasına neden oldu.Konvoyun arkasında kalan diğer araç sürücüleri ise duruma tepki gösterdi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.