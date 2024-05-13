Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
- Spor
Derbi'nin tarihi belli oldu
Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacağı maç 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.