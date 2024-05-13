81 ilde 'Çember-18' operasyonları yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 ilde son 5 günde, aranan suçlulara yönelik 'Çember-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 822'si hırsızlık, 424'ü dolandırıcılık, 182'si yağma, 73'ü adam öldürme, 118'i cinsel suçlar, 50'si terör suçları, 817'si narkotik suçlar, 495'i kaçakçılık suçları ve diğer suçlardan arananlarla birlikte toplam 4 bin 995 kişi yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
Operasyonlarda emeği geçen kamu personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.