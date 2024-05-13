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81 ilde 'Çember-18' operasyonları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde gerçekleştirilen 'Çember-18' operasyonlarında 4 bin 995 firari suçlunun yakalandığını duyurdu.

81 ilde 'Çember-18' operasyonları yapıldı mask
81 ilde 'Çember-18' operasyonları yapıldı
81 ilde 'Çember-18' operasyonları yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 ilde son 5 günde, aranan suçlulara yönelik 'Çember-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 822'si hırsızlık, 424'ü dolandırıcılık, 182'si yağma, 73'ü adam öldürme, 118'i cinsel suçlar, 50'si terör suçları, 817'si narkotik suçlar, 495'i kaçakçılık suçları ve diğer suçlardan arananlarla birlikte toplam 4 bin 995 kişi yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonlarda emeği geçen kamu personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

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13 May 2024 - 09:28 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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