Evine girdiği sırada saldırıya uğradı

Olay, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K.(31) evine girdiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun birçok yerinden vurulan O.K. ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alındığı öğrenilen O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.