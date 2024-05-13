- Asayiş

Evine girdiği sırada saldırıya uğradı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan O.K.(31) ağır yaralandı. O.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evine girdiği sırada saldırıya uğradı
Evine girdiği sırada saldırıya uğradı
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Olay, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K.(31) evine girdiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun birçok yerinden vurulan O.K. ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alındığı öğrenilen O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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13 May 2024 - 08:06 DHA İzmir/ Bayrakli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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