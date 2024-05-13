Kayseri'de "en lezzetli yaprak sarması" yarışması

Kentteki bir alışveriş merkezinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 180 kadın hazırladıkları yaprak sarmalarıyla katıldı.
Etkinlikte, dereceye girenler özel olarak oluşturulan jüri tarafından belirlendi.
Yarışmada, Tuğba Çarkıt birinci, Fatma Aydın ikinci ve Fatma Ünal ise üçüncü oldu.
Yarışmanın birincisi koltuk takımı, ikincisi bahçe takımı, üçüncüsü ise çeyiz seti kazandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.