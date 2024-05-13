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Kayseri'de "en lezzetli yaprak sarması" yarışması

Kayseri'de kadınlar Anneler Günü'nde "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı.

Kayseri'de "en lezzetli yaprak sarması" yarışması
Kayseri'de "en lezzetli yaprak sarması" yarışması
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Kentteki bir alışveriş merkezinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 180 kadın hazırladıkları yaprak sarmalarıyla katıldı.

Etkinlikte, dereceye girenler özel olarak oluşturulan jüri tarafından belirlendi.

Yarışmada, Tuğba Çarkıt birinci, Fatma Aydın ikinci ve Fatma Ünal ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi koltuk takımı, ikincisi bahçe takımı, üçüncüsü ise çeyiz seti kazandı.

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13 May 2024 - 06:36 AA Kayseri- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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