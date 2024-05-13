13 May 2024 - 05:29 - İlçe Haberleri

Beypazarı'nın mahallelerinde yağmur ve şükür duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Kozağaç, Macun, Akçakavak ve Kırbaşı mahallelerinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası etti.