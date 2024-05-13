Minibüs bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi

Kaza, 14.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi, Pasinler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NTA 08 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çıktı, ardından da bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minibüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüs şoförünün hafif yaralandığı kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kaldırıma çıkan minibüsün iş yerine çarptığı anlar görülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.