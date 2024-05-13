- Asayiş

Minibüs bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce kaldırıma çarptı ardından da bir iş yerine çarptı. Kazada şoför hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi
Minibüs bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi
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Kaza, 14.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi, Pasinler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NTA 08 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çıktı, ardından da bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minibüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Minibüs şoförünün hafif yaralandığı kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kaldırıma çıkan minibüsün iş yerine çarptığı anlar görülüyor.

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13 May 2024 - 05:25 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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