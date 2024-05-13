Virajı alamayan otomobil, cipe çarptı

Kaza saat 23.00 sıralarında Eski Turhal Yolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halinde olan Ferhat Evcimen (34) yönetimindeki 60 BD 711 otomobil virajlı yolda savrularak şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Niyazi Doğan (52) hakimiyetindeki 60 AFA 456 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferhat Evcimen, Niyazi Erdoğan, İbrahim Dursun (40), Okan Ağcataş (34), Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10) ve Eren Doğan (4) yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Canan Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.