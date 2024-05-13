Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hemşirelerimizin, hemşirelik öğrencilerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum.

Hemşirelik dışarıdan görülenin çok ötesinde bir meslektir. Hastanın tanısı konup, tedavisi başlatıldıktan sonra ona tıbbi bakım ve tedavi sunmanın, her an yanında olmanın ve bunu empatiyle yapmanın yanı sıra bir hemşire, yeri geldiğinde, hastanın moralini yükseltecek bir görev de üstlenebilir."