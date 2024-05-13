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'Hemşireler haftasını kutluyorum'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "Hemşirelerimizin, hemşirelik öğrencilerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

'Hemşireler haftasını kutluyorum' mask

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hemşirelerimizin, hemşirelik öğrencilerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum.

Hemşirelik dışarıdan görülenin çok ötesinde bir meslektir. Hastanın tanısı konup, tedavisi başlatıldıktan sonra ona tıbbi bakım ve tedavi sunmanın, her an yanında olmanın ve bunu empatiyle yapmanın yanı sıra bir hemşire, yeri geldiğinde, hastanın moralini yükseltecek bir görev de üstlenebilir."

# Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hemşireler Günü, Hemşireler Haftası, sosyal, bir, Sağlık, 12 mayıs

13 May 2024 - 04:01 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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