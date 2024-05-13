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Bakan Yerlikaya'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa şampiyonu olan Milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçumuz Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali’nde rakibini mağlup eden sevgili Mete Avrupa Şampiyonu oldu.

Tebrikler şampiyon Seni alnından öpüyorum."

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13 May 2024 - 03:55 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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