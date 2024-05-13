Bakan Yerlikaya'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçumuz Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı.
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali’nde rakibini mağlup eden sevgili Mete Avrupa Şampiyonu oldu.
Tebrikler şampiyon Seni alnından öpüyorum."
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçumuz Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı??
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali’nde rakibini mağlup eden sevgili Mete Avrupa Şampiyonu oldu?
Tebrikler şampiyon?
Seni alnından öpüyorum. pic.twitter.com/JZW3G7ySiv
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 12, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.