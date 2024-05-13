Bakan Yerlikaya'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçumuz Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı??



Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali’nde rakibini mağlup eden sevgili Mete Avrupa Şampiyonu oldu?



Tebrikler şampiyon?

Seni alnından öpüyorum. pic.twitter.com/JZW3G7ySiv

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 12, 2024