Dikili açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.25'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklendiği tespit edilen lastik bot içerisinde bulunan 22'si çocuk 47 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.