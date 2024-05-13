Ankara'da TIR kazası

Kaza, Ankara Akıncı gişeleri istikametinde meydana geldi. Akıncı istikametinden Ankara yönüne giden 38 AEG 421 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi. Devrilme sonucunda TIR'ın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.