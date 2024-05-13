Gaziantep'te tartıştığı eşini öldürdü

Olay, gece saatlerinde Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt’a ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Zeynep Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye sevk edildi. Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı. Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılardan İbrahim Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.