İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyareti edecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ele alınacak ve iş birliğinin geliştirilmesi için adımlar atılacağı belirtilirken, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılacak. Yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.
- Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan Miçotakis'in ziyareti açıklaması
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.