Bitlis’te şimşekler geceyi aydınlattı

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Bitlis’te Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıklarla çakan şimşekleri, Beş Minare Mahallesi'nde oturan Ahmet Araç isimli vatandaş kamerayla kaydetti.