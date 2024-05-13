'Ormanlarımızı çocuklarımızın geleceği için koruyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"#OrtakEvimizDünyamızın, ülkemizin akciğerleri ormanlarımızı; çocuklarımızın geleceği için bir ve beraberce koruyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile orman yangınlarına önceden tedbir alınabilmesi amacıyla "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" (MEUS)'u geliştirdik.
MEUS ile; 2 bin 57 Meteorolojik Gözlem Sistemimizden aldığımız sayısal hava tahmin verileriyle, ülkemiz için gelecek üç günü kapsayan saatlik ve günlük orman yangını tehlike haritalarını hazırlıyoruz. Tehlike oranlarını sınıflandırdığımız haritayı ilgili kurumlarımız ile paylaşıyor, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasına destek oluyoruz.
Bu vesileyle vatandaşlarımızdan; bilimsel değerlendirmelere dayanmayan, toplumumuzu manipüle etmeye çalışan açıklamalarla, meteoroloji uzmanı olmamalarına rağmen hava tahmin raporu paylaşanlara itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum."
#OrtakEvimizDünyamızın, ülkemizin akciğerleri ormanlarımızı; çocuklarımızın geleceği için bir ve beraberce koruyoruz??
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile orman yangınlarına önceden tedbir alınabilmesi amacıyla "Orman Yangınları… pic.twitter.com/maCBmaigQb
— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) May 12, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.