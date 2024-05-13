Konvoyda havaya ateş açan maganda yakalandı

Ankara Protokol Yolu üzerinde düğün konvoyunda bir araçtan havaya ateş eden kişi olduğuna dair ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Bölgede araştırma ayap polis ekipleri Kuzey Ankara tüneli içerisinde yol üzerinde dağınık vaziyette 5 adet kurusıkı tabanca kovanı buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kurusıkı tabanca ile ateş eden kişinin V.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli V.Ç. ekipler tarafından Keçiören ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı. Şüpheli V.Ç. ile ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.