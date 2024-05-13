TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kandemir'e taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı… pic.twitter.com/P7bEqyGRxw
— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 12, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.