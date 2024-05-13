- Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kandemir'e taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kandemir'e taziye mesajı mask

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

# TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, taziye, mesajı, sosyal, hesabından

13 May 2024 - 00:59 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL