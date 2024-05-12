Yargı Ilgaz ölecek mi? sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'da büyük finale kısa süre kala heyecan arttı. 26 Mayıs’ta final yapmaya hazırlanan Yargı'da Ilgaz'ın kaçırılması ve elleri bağlı bir şekilde ıssız bir adaya bırakılması, izleyicilere Yargı Ilgaz diziden ayrılacak mı dedirtti. Yüreklerin ağza geldiği bu gelişmenin nasıl sonuçlanacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.
12 May 2024 - 23:58- Gündem Güncelleme:
Yargı Ilgaz ölecek mi?
"Yargı" dizisinin son bölümünde Ilgaz ölecek mi sorusu akıllara geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.