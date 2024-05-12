Bolu'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kartalkaya ışıklı kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde kırmızı ışıkta bekleyen Murat A. yönetimindeki 05 ABU 546 plakalı cipe arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki 81 BR 667 plakalı otomobil ve Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil çarptı. Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.