Depremzedelerin hala yatacak kuru yeri yok

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri, milyonlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine ve birçok insanın evsiz kalmasına neden oldu. 6 Şubat felaketlerinden etkilenenlerden biri de Sevval Sungur ve ailesi oldu.

6 Şubat depremleri sonrasında evsiz kalan Sevval Sungur ve çocukları, çadırda yaşam mücadelesi verirken, yaşadığı zorlukları Sonsöz Gazetesi'nin Muhabiri Melisa Sapaz'a anlattı.

YATACAK KURU YER BİLE YOK!

Hatay'da etkisini gösteren yağmurların ardından çadırda yaşayan Sevval Sungur ve çocukları kuru bir yer bulmakta zorlanıyor. Depremlerden önce geçimini yöresel ürünler satarak sağlayan Sungur, şu anda yöresel ürün yapıp satacak imkanı bile olmadığını dile getirerek;

"Çocuklarımla çok zor şartlar altında yaşıyorum, çadırda yaşıyoruz, yağmur yağdı anda yatacak kuru yer bile bulamıyoruz. Tek başıma mücadele ediyorum, çocuklarım için çabalıyorum. Depremden 50 gün sonra kendi imkanlarımız ile yaptığımız serada kaldık, daha sonra oğlum hastalandı ve bir hayırsever vesilesiyle Kırıkkale'ye gittik. Orada bir yıl kira vermeden yaşadık, ancak ev sahibinin kız kardeşinin eşi vefat edince eve kız kardeşi oturdu. Bizde dönmek zorunda kaldık, depremden önce geçimimi yöresel ürünler satarak sağlıyordum. Domates salçası, biber salçası, tandırım vardı ekmek yapardım tandırım bile kalmadı şu anda hiç bir şey yapamıyorum." dedi

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KONTEYNERDA YAŞAYANLARDA BİZİM GİBİ, ONLARINDA HALİ KÖTÜ!

Konteyner şehirde kalan vatandaşlarında yağmurdan etkilendiğini, konteyner'ların su aldığını ifade eden Sevval Sungur; "Konteyner şehirde yaşayanların hali de kötü, konteyner şehir su altında burada sürekli mücadele veriyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz, gıdamız temizlik ürünlerimiz hiç bir şeyimiz kalmıyor. Unutulduk, beş çocuğum var çocuklarımdan biri Hatay'da Taekwondo birincisi okulla beraber Hatay'ı temsil etmek için İzmir'e gidecek.

Eğitimlerine ara vermemeleri için elimden geleni yapıyorum. Eşimin bize faydası yok, elimde olsa bendeki parayı alacak. Zaten depremlerden sonra kendisi yanımıza bile uğramadı. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Bir komşumuzun evinden elektrik çekiyoruz. Kızı geliyor yemek yapıyor, arada onlardan gıda yardımları alıyoruz." ifadelerini kullandı

Sungur'un verdiği yaşam mücadelesi birçok ailenin durumunu yansıtıyor. Sungur'un yaşadığı zorluklar ve çağrısı, depremzedelerin acil yardım ve destek ihtiyacını bir kez daha ön plana çıkarıyor.