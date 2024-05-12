Alanya'da kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ederek 1-1 berabere kaldı.
24’üncü dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Masuaku’nun şutu üst direkten dışarı gitti.
29’uncu dakikada Alanyaspor’un merkezden gelişen atağında Eduardo’nun pasıyla topla buluşan Hwang’ın vuruşunu kaleci Mert Günok kornere gönderdi.
38’inci dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Hwang’ın vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
54’üncü dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı taç atışında topla buluşan Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisine kat ederek yaptığı vuruşta topu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
61’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattaki Onur Bulut’un arka direğe yaptığı ortaya yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1
79’uncu dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahası içerisine kat ederek topu Ahmed Hassan’a gönderdi. Ahmed Hassan gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-1
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.