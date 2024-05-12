Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 18’inci dakikada Michy Batshuayi, 43’üncü dakikada Alexander Djiku ve 59’uncu dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. İkinci sıradaki Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93’e yükseltti.

11’inci dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred’in şutunda kaleci Bilal Bayazit gole izin vermedi.

16’ncı dakikada Szymanski’den aldığı pasla rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinde hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder’in zayıf şutunda top kalecide kaldı.

18’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Tadic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi, rakibini geçmek isterken meşin yuvarlak sekti ve yeniden Batshuayi’nin önüne düştü. Oyuncu penaltı noktasının solundan düşerken yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25’inci dakikada Livakovic’in uzun pasında savunmanın sektirdiği top Oosterwolde’nin önünde kaldı. Sol kanattan ceza sahasına giren Oosterwolde’nin çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit gole izin vermedi.

26’ncı dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Szymanski’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

32’nci dakikada üst üste yapılan pas hatalarının ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Tadic’in sert şutunda kaleci Bilal Bayazit topu çelmeyi başardı.

36’ncı dakikada Szymanski’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic’in yerden sert şutunda kaleci Bilal uzanarak topu kornere çeldi.

42’nci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Szymanski’nin pasıyla ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Batshuayi pasını yayın içindeki Fred’e çıkardı. Fred’in plase vuruşunda kaleci Bilal uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

43’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Oosterwolde sol çizgiden ceza sahasına girdikten pasını altıpas üzerine çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol çaprazdaki Djiku’nun önüne kaldı. Oyuncunun plase vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

45+4’üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shukurov’un sert şutunda kaleci Livakovic, gole izin vermedi.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

48’inci dakikada Batshuayi’nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun yerden şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

50’nci dakikada orta sahada Djiku ile Fred’in çarpışması sonucu boşta kalan topu önüne alan Nazon, sol kanattan bindirme yapan Cardoso’ya pasını çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı sağına alan Cardoso’nun sağ ayakla yaptığı vuruşta kaleci Livakovic uzanarak gole izin vermedi.

59’uncu dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanattan Szymanski’nin kale sahası içine ortasında arka direkte topa ayak içiyle dokunan Çağlar Söyüncü meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

NICOLAS ANELKA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Kayserispor’u konuk ettiği mücadeleyi Ümraniyespor CEO’su Nicolas Anelka da tribünden izledi.

2005-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen Fransız futbol efsanesi, eski takımının ligde Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçı takip etti. Anelka, sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

BECAO DERBİDE CEZALI

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Kayserispor ile oynanan maçın 45+3’üncü dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.