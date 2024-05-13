- Resmi İlanlar

Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Satılacak Olan Taşınmazlar

Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak ŞefliğindenSatılacak Olan TaşınmazlarSıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaParselYüzölçümü    (m²)Hazine Hi...

Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Satılacak Olan Taşınmazlar mask

Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaParselYüzölçümü    (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli                                   (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
106180108718HaymanaEmirler17504091.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:3021.05.2024
206180108719HaymanaEmirler175040101.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:3521.05.2024
306180108725HaymanaEmirler175040161.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:4021.05.2024
406180108726HaymanaEmirler175040171.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:4521.05.2024
506180108727HaymanaEmirler175040181.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:5021.05.2024
606180108728HaymanaEmirler175040191.000,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0010:5521.05.2024
706180108744HaymanaEmirler1750429984,00 m²Tamİmarlı101.800,0030.540,0011:0021.05.2024
806180108745HaymanaEmirler17504210982,00 m²Tamİmarlı100.000,0030.000,0011:0521.05.2024
906180108746HaymanaEmirler17504211982,00 m²Tamİmarlı100.000,0030.000,0011:1021.05.2024
1006180108747HaymanaEmirler17504212982,00 m²Tamİmarlı100.000,0030.000,0011:1521.05.2024
1106180108748HaymanaEmirler17504213982,00 m²Tamİmarlı100.000,0030.000,0011:2021.05.2024
1206180108749HaymanaEmirler17504214982,00 m²Tamİmarlı100.000,0030.000,0011:2521.05.2024
1306180107716HaymanaSarıdeğirmen (Erif)13531.500,31Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:3021.05.2024
1406180107775HaymanaSarıdeğirmen (Erif)13551.499,90 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:3521.05.2024
1506180107809HaymanaSarıdeğirmen (Erif)13561.531,00 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:4021.05.2024
1606180107868HaymanaSarıdeğirmen (Erif)13571.501,91 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:4521.05.2024
1706180107723HaymanaSarıdeğirmen (Erif)13581.499,65 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:5021.05.2024
1806180108002HaymanaSarıdeğirmen (Erif)135101.499,91 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0013:5521.05.2024
1906180107798HaymanaSarıdeğirmen (Erif)135111.499,91 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0014:0021.05.2024
2006180107808HaymanaSarıdeğirmen (Erif)135121.499,91Tamİmarsız196.000,0058.800,0014:0521.05.2024
2106180107806HaymanaSarıdeğirmen (Erif)135131.500,90Tamİmarsız196.000,0058.800,0014:1021.05.2024
2206180107785HaymanaSarıdeğirmen (Erif)19551.505,32 m²Tamİmarsız196.000,0058.800,0014:1521.05.2024
2306180107789HaymanaSarıdeğirmen (Erif)19561.505,32Tamİmarsız197.000,0059.100,0014:2021.05.2024
2406180108055HaymanaSarıgöl103203949,98 m²Tamİmarsız95.500,0028.650,0010:3022.05.2024
2506180108106HaymanaSarıgöl103201949,82 m²Tamİmarsız95.500,0028.650,0010:3522.05.2024
2606180108088HaymanaSarıgöl103202950,69 m²Tamİmarsız95.500,0028.650,0010:4022.05.2024
2706180107875HaymanaSarıgöl1032051.138,19 m²Tamİmarsız114.000,0034.200,0010:4522.05.2024
2806180108275HaymanaSarıgöl103235613,36 m²Tamİmarsız62.500,0018.750,0010:5022.05.2024
2906180108520HaymanaSarıgöl103236615,56 m²Tamİmarsız62.000,0018.600,0010:5522.05.2024
3006180108070HaymanaSarıgöl103237893,80 m²Tamİmarsız89.500,0026.850,0011:0022.05.2024
3106180108089HaymanaSarıgöl103238899,98 m²Tamİmarsız90.300,0027.090,0011:0522.05.2024
3206180116733HaymanaSarıgöl103239680,89 m²Tamİmarsız68.500,0020.550,0011:1022.05.2024
3306180108062HaymanaSarıgöl1041962,71 m²Tamİmarsız96.500,0028.950,0011:1522.05.2024
3406180108102HaymanaSarıgöl1042971,98 m²Tamİmarsız99.000,0029.700,0011:2022.05.2024
3506180108103HaymanaSarıgöl1043722,28 m²Tamİmarsız73.500,0022.050,0011:2522.05.2024
3606180110286HaymanaYamak1753111968,48 m²Tamİmarlı106.600,0031.980,0013:3022.05.2024
3706180110287HaymanaYamak1753112968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0013:3522.05.2024
3806180110288HaymanaYamak1753113968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0013:4022.05.2024
3906180110289HaymanaYamak1753114968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0013:4522.05.2024
4006180110290HaymanaYamak1753115968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0013:5022.05.2024
4106180110291HaymanaYamak1753116968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0013:5522.05.2024
4206180110293HaymanaYamak1753118968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0014:0022.05.2024
4306180110294HaymanaYamak1753119968,00 m²Tamİmarlı106.500,0031.950,0014:0522.05.2024
4406180110295HaymanaYamak17531211.004,22 m²Tamİmarlı110.500,0033.150,0014:1022.05.2024
4506180110296HaymanaYamak17531221.000,00 m²Tamİmarlı110.000,0033.000,0014:1522.05.2024
4606180113351HaymanaDereköy1081274.135,53 m²Tamİmarsız480.000,00144.000,0010:3023.05.2024
4706180113352HaymanaDereköy1081298.425,86 m²Tamİmarsız969.000,00290.700,0010:4023.05.2024
4806180112238HaymanaDereköy1081941.237,61 m²Tamİmarsız161.000,0048.300,0010:5023.05.2024
4906180113356HaymanaDereköy108195281,22 m²Tamİmarsız37.000,0011.100,0011:0023.05.2024
5006180113357HaymanaDereköy108196453,65 m²Tamİmarsız59.400,0017.820,0011:1023.05.2024
5106180110337HaymanaDereköy1082242.458,73 m²Tamİmarsız321.000,0096.300,0011:2023.05.2024
5206180110230HaymanaDereköy1083011.999,98 m²Tamİmarsız265.000,0079.500,0011:3023.05.2024
5306180107955HaymanaÇayraz101531.406,00 m²Tamİmarsız563.000,00168.900,0011:4023.05.2024
5406180107924HaymanaÇayraz101551.403,56 m²Tamİmarsız562.000,00168.600,0011:5023.05.2024
5506180108450HaymanaÇayraz101561.404,01 m²Tamİmarsız562.000,00168.600,0013:3023.05.2024
5606180107696HaymanaÇayraz101571.404,01 m²Tamİmarsız492.000,00147.600,0013:4023.05.2024
5706180107971HaymanaÇayraz101581.404,00 m²Tamİmarsız492.000,00147.600,0013:5023.05.2024
5806180108430HaymanaÇayraz101591.404,02 m²Tamİmarsız562.000,00168.600,0014:0023.05.2024
5906180107964HaymanaÇayraz101601.405,00 m²Tamİmarsız562.500,00168.750,0014:1023.05.2024
6006180107925HaymanaÇayraz101611.404,00 m²Tamİmarsız506.000,00151.800,0014:2023.05.2024
6106180107496HaymanaÇeltikli1103912,00 m²Tamİmarlı147.000,0044.100,0014:3023.05.2024
6206180107838HaymanaÇeltikli1393071.155,55 m²Tamİmarsız140.000,0042.000,0014:4023.05.2024
6306180107822HaymanaYurtbeyli105485.260,82 m²Tamİmarsız582.000,00174.600,0014:5023.05.2024
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No:41 HAYMANA
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine veya, Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Haymana Şubesinde bulunan TR 63 0001 0000 0700 0010 0050 17 İBAN'a yatırılıp, Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (Muhtarlıklardan veya E-Devletten alınacak İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir. 
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 658 18 29)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02028508

13 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL