Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06180108718 Haymana Emirler 175040 9 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:30 21.05.2024

2 06180108719 Haymana Emirler 175040 10 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:35 21.05.2024

3 06180108725 Haymana Emirler 175040 16 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:40 21.05.2024

4 06180108726 Haymana Emirler 175040 17 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:45 21.05.2024

5 06180108727 Haymana Emirler 175040 18 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:50 21.05.2024

6 06180108728 Haymana Emirler 175040 19 1.000,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 10:55 21.05.2024

7 06180108744 Haymana Emirler 175042 9 984,00 m² Tam İmarlı 101.800,00 30.540,00 11:00 21.05.2024

8 06180108745 Haymana Emirler 175042 10 982,00 m² Tam İmarlı 100.000,00 30.000,00 11:05 21.05.2024

9 06180108746 Haymana Emirler 175042 11 982,00 m² Tam İmarlı 100.000,00 30.000,00 11:10 21.05.2024

10 06180108747 Haymana Emirler 175042 12 982,00 m² Tam İmarlı 100.000,00 30.000,00 11:15 21.05.2024

11 06180108748 Haymana Emirler 175042 13 982,00 m² Tam İmarlı 100.000,00 30.000,00 11:20 21.05.2024

12 06180108749 Haymana Emirler 175042 14 982,00 m² Tam İmarlı 100.000,00 30.000,00 11:25 21.05.2024

13 06180107716 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 3 1.500,31 Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:30 21.05.2024

14 06180107775 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 5 1.499,90 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:35 21.05.2024

15 06180107809 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 6 1.531,00 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:40 21.05.2024

16 06180107868 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 7 1.501,91 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:45 21.05.2024

17 06180107723 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 8 1.499,65 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:50 21.05.2024

18 06180108002 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 10 1.499,91 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 13:55 21.05.2024

19 06180107798 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 11 1.499,91 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 14:00 21.05.2024

20 06180107808 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 12 1.499,91 Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 14:05 21.05.2024

21 06180107806 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 135 13 1.500,90 Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 14:10 21.05.2024

22 06180107785 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 195 5 1.505,32 m² Tam İmarsız 196.000,00 58.800,00 14:15 21.05.2024

23 06180107789 Haymana Sarıdeğirmen (Erif) 195 6 1.505,32 Tam İmarsız 197.000,00 59.100,00 14:20 21.05.2024

24 06180108055 Haymana Sarıgöl 103 203 949,98 m² Tam İmarsız 95.500,00 28.650,00 10:30 22.05.2024

25 06180108106 Haymana Sarıgöl 103 201 949,82 m² Tam İmarsız 95.500,00 28.650,00 10:35 22.05.2024

26 06180108088 Haymana Sarıgöl 103 202 950,69 m² Tam İmarsız 95.500,00 28.650,00 10:40 22.05.2024

27 06180107875 Haymana Sarıgöl 103 205 1.138,19 m² Tam İmarsız 114.000,00 34.200,00 10:45 22.05.2024

28 06180108275 Haymana Sarıgöl 103 235 613,36 m² Tam İmarsız 62.500,00 18.750,00 10:50 22.05.2024

29 06180108520 Haymana Sarıgöl 103 236 615,56 m² Tam İmarsız 62.000,00 18.600,00 10:55 22.05.2024

30 06180108070 Haymana Sarıgöl 103 237 893,80 m² Tam İmarsız 89.500,00 26.850,00 11:00 22.05.2024

31 06180108089 Haymana Sarıgöl 103 238 899,98 m² Tam İmarsız 90.300,00 27.090,00 11:05 22.05.2024

32 06180116733 Haymana Sarıgöl 103 239 680,89 m² Tam İmarsız 68.500,00 20.550,00 11:10 22.05.2024

33 06180108062 Haymana Sarıgöl 104 1 962,71 m² Tam İmarsız 96.500,00 28.950,00 11:15 22.05.2024

34 06180108102 Haymana Sarıgöl 104 2 971,98 m² Tam İmarsız 99.000,00 29.700,00 11:20 22.05.2024

35 06180108103 Haymana Sarıgöl 104 3 722,28 m² Tam İmarsız 73.500,00 22.050,00 11:25 22.05.2024

36 06180110286 Haymana Yamak 175311 1 968,48 m² Tam İmarlı 106.600,00 31.980,00 13:30 22.05.2024

37 06180110287 Haymana Yamak 175311 2 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 13:35 22.05.2024

38 06180110288 Haymana Yamak 175311 3 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 13:40 22.05.2024

39 06180110289 Haymana Yamak 175311 4 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 13:45 22.05.2024

40 06180110290 Haymana Yamak 175311 5 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 13:50 22.05.2024

41 06180110291 Haymana Yamak 175311 6 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 13:55 22.05.2024

42 06180110293 Haymana Yamak 175311 8 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 14:00 22.05.2024

43 06180110294 Haymana Yamak 175311 9 968,00 m² Tam İmarlı 106.500,00 31.950,00 14:05 22.05.2024

44 06180110295 Haymana Yamak 175312 1 1.004,22 m² Tam İmarlı 110.500,00 33.150,00 14:10 22.05.2024

45 06180110296 Haymana Yamak 175312 2 1.000,00 m² Tam İmarlı 110.000,00 33.000,00 14:15 22.05.2024

46 06180113351 Haymana Dereköy 108 127 4.135,53 m² Tam İmarsız 480.000,00 144.000,00 10:30 23.05.2024

47 06180113352 Haymana Dereköy 108 129 8.425,86 m² Tam İmarsız 969.000,00 290.700,00 10:40 23.05.2024

48 06180112238 Haymana Dereköy 108 194 1.237,61 m² Tam İmarsız 161.000,00 48.300,00 10:50 23.05.2024

49 06180113356 Haymana Dereköy 108 195 281,22 m² Tam İmarsız 37.000,00 11.100,00 11:00 23.05.2024

50 06180113357 Haymana Dereköy 108 196 453,65 m² Tam İmarsız 59.400,00 17.820,00 11:10 23.05.2024

51 06180110337 Haymana Dereköy 108 224 2.458,73 m² Tam İmarsız 321.000,00 96.300,00 11:20 23.05.2024

52 06180110230 Haymana Dereköy 108 301 1.999,98 m² Tam İmarsız 265.000,00 79.500,00 11:30 23.05.2024

53 06180107955 Haymana Çayraz 101 53 1.406,00 m² Tam İmarsız 563.000,00 168.900,00 11:40 23.05.2024

54 06180107924 Haymana Çayraz 101 55 1.403,56 m² Tam İmarsız 562.000,00 168.600,00 11:50 23.05.2024

55 06180108450 Haymana Çayraz 101 56 1.404,01 m² Tam İmarsız 562.000,00 168.600,00 13:30 23.05.2024

56 06180107696 Haymana Çayraz 101 57 1.404,01 m² Tam İmarsız 492.000,00 147.600,00 13:40 23.05.2024

57 06180107971 Haymana Çayraz 101 58 1.404,00 m² Tam İmarsız 492.000,00 147.600,00 13:50 23.05.2024

58 06180108430 Haymana Çayraz 101 59 1.404,02 m² Tam İmarsız 562.000,00 168.600,00 14:00 23.05.2024

59 06180107964 Haymana Çayraz 101 60 1.405,00 m² Tam İmarsız 562.500,00 168.750,00 14:10 23.05.2024

60 06180107925 Haymana Çayraz 101 61 1.404,00 m² Tam İmarsız 506.000,00 151.800,00 14:20 23.05.2024

61 06180107496 Haymana Çeltikli 110 3 912,00 m² Tam İmarlı 147.000,00 44.100,00 14:30 23.05.2024

62 06180107838 Haymana Çeltikli 139 307 1.155,55 m² Tam İmarsız 140.000,00 42.000,00 14:40 23.05.2024

63 06180107822 Haymana Yurtbeyli 105 48 5.260,82 m² Tam İmarsız 582.000,00 174.600,00 14:50 23.05.2024

2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No:41 HAYMANA

2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine veya, Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Haymana Şubesinde bulunan TR 63 0001 0000 0700 0010 0050 17 İBAN'a yatırılıp, Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (Muhtarlıklardan veya E-Devletten alınacak İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.