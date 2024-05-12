"Lige ve takıma tamamen alıştım"

İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında Real Madrid deplasmanda Granada’nın konuğu oldu. Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Pablo Gonzalez düdük çaldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazandı. Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2’nci golünü de kaydeden isim oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Fran Garcia, 45+2’nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58’inci dakikada Brahim Diaz kaydetti. Bu sonucun ardından ligde üst üste 8’inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90’a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı. Bu müsabaka ile birlikte üst üste 3’üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8’inci karşılaşmada 3’üncü golünü kaydetmiş oldu.

ARDA GÜLER: TAKIMA VE LİGE TAMAMEN ALIŞTIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM

Granada deplasmanından 4-0 galip ayrılan Real Madrid'de fileleri havalandıran Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Hem Real Madrid hem de La Liga'ya alıştığını belirten Arda Güler, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Real Madrid'in yarın yapacağı kutlamalar için heyecanlı olduğunu vurgulayan Arda Güler, "Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.