ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIMIN ANIT KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi resmi sosyal medya hesabının yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla İzmir’de, Cumhuriyetin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.