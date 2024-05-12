ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIMIN ANIT KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi resmi sosyal medya hesabının yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla İzmir’de, Cumhuriyetin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.