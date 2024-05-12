Malatya'da kadınlar Gazzeli anneler için yürüdü

Kanalboyu Caddesi'nde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ve çok sayıda kadın, İsrail'e tepki sloganları atarak yürüyüş düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği yürüyüşte kadınlar, sloganlar atıp, ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı. Toplanan kalabalık adına konuşan Ayşe Bağcı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 anne katledildiğini ve 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini belirtti. Gazze'de anne olmanın sıradan ve kolay olmadığını belirten Bağcı, şöyle dedi:

"Buradan henüz vicdanını kaybetmemiş tüm insanlığa, özellikle annelere sesleniyoruz. Daha kaç annenin arşı alayı titreten feryadına seyirci kalacaksınız? Daha ne kadar gözü yaşlı çocukların ahını alacaksınız? Daha kaç çocuğun aç olarak can vermesini vicdansızca izleyeceksiniz? Daha kaç çocuğun bedeninin parçalanarak, yanarak, eli kolu başı koparak ölmesine seyirci kalacaksınız? Aksa’nın annelerine destek olan, yanında duran, tüm annelere selam olsun. Bebek katili barbar, Siyonistlere ve zulme sessiz kalan zalimlere binlerce kez lanet olsun. Bu zulme sessiz kalan tüm zalimlerin sonu acı olacaktır."