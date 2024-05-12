Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mete Gazoz'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.