Deniz Kayadelen, Everest rekoru kırdı

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen bir çok soğuk su şampiyonluklarının ardından Everest'te suya girmeye karar verdi. 25 gün süren yolculukla 8.848 metre yükseklikteki Everest'in 6400 metresine ulaşan Deniz Kayadelen, burada rekor denemesi yaptı. -20 derece havada 3 derecelik suya giren ve 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza atan Kayadelen, Türk Bayrağı'nı dünyanın tepesinde dalgalandırdı.

Deniz Kayadelen yaşadığı gururu "Bedenimin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim. Bu etkinlikte Türkiye'yi ve Avrupa'yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübü'ne ve tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum" sözleriyle anlattı.

Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen ise "Deniz Kayadelen denizlerden sonra dağları da aşarak Türk Bayrağı'nı dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.