Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz’u yürekten tebrik ediyorum. Başarıların ile bizi günden güne gururlandırıyorsun Mete.” ifadelerini kullandı.
- Spor
Mansur Yavaş'tan Mete Gazoz'a tebrik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.