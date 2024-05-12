Mansur Yavaş'tan Mete Gazoz'a tebrik

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz’u yürekten tebrik ediyorum. Başarıların ile bizi günden güne gururlandırıyorsun Mete.” ifadelerini kullandı.