Mete Gazoz’dan yeni başarı

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, klasik yay erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaştı. Gazoz, Malavasic'i 6-0 yenerek 2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğunun ardından kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları... Mete kardeşimin ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."