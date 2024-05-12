Batuhan Adakale Avrupa Şampiyonu

Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası, 2 - 6 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. 27 ülkeden bin sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği şampiyonada, Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu; podyuma çıkıp, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okutmanın gururunu yaşadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.