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Batuhan Adakale Avrupa Şampiyonu

Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Batuhan Adakale Avrupa Şampiyonu mask
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Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası, 2 - 6 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. 27 ülkeden bin sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği şampiyonada, Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu; podyuma çıkıp, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okutmanın gururunu yaşadı.

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12 May 2024 - 17:01 DHA Mersin- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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