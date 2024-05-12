Batuhan Adakale Avrupa Şampiyonu

Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası, 2 - 6 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. 27 ülkeden bin sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği şampiyonada, Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu; podyuma çıkıp, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okutmanın gururunu yaşadı.